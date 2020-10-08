Российская Федерация показала всему миру, что будет с их так называемыми партнерами

В частности, Россия вытерла ноги об обещания, данные Армении, и отказалась помогать им в войне в Нагорном Карабахе. Ведь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности "защищать" Ереван не распространяются на непризнанные территории.

Заявление Пескова прокомментировал политолог Сергей Таран, пишет Диалог.

Эксперт отметил, что заявление Пескова показало всем, кто верит в дружбу с Россией, что Москва никогда не выполнит обещаний и не будет соблюдать договора, где есть подписи представителей Кремля.

"Россия, конечно, будет помогать Армении и оружием и "зелеными человечками", но особых усилий прилагать не будет. Потому главным союзником России является война, а не мир. В мутной воде конфликта Россия всегда пытается найти свой грязный интерес. Хороший урок для армянских политиков, хороший урок и для Украины. Конечно, урок для тех, кто умеет учиться", - пояснил Таран.

Также ранее сообщалось, что выгоду от нестабильности в Черноморском регионе получает только Российская Федерация.

Такое мнение высказал американский генерал, бывший командующий войсками США в Европе в 2014-17 годах, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

При этом он пояснил, что и в ситуации с обострением конфликта в Нагорном Карабахе главный интерес преследует лишь Россия, ведь власть РФ всегда хотела лишь одного - влиять на все, что происходит вокруг.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.