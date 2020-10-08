Военные Армении устроили обстрел территории России, по ошибке перепутав ее с Азербайджаном



Отмечается, что при обстреле территории Республики Дагестан никто не пострадал. Неопознанная ракета рухнула в горах в районе населенного пункта Чираг. По словам местных жителей это была армия Армении, но подтверждений этому нет.



Об этом позорном инциденте сообщило издание Диалог.

Местные жители заверили, что после падения ракеты зашатались дома и сработали сигнализации на машинах.

Также на кадрах, снятых на месте взрыва, видно, что осталась воронка размером в 15 метров. На месте работают правоохранители, но официальных подтверждений о том, что это ракета с территории Армении, нет.

У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном. Пока детали происшествия выясняются.

Также ранее сообщалось, что в сети появились кадры, на которых видно, как над стратегическим поселком Мадагиз в Нагорном Карабахе подняли флаг Азербайджана.

Российские СМИ до последнего утверждали, что данный населенный пункт находится под контролем Армении. Таким образом, армянская армия продолжает отступать под натиском Азербайджана в Нагорном Карабахе.

После всех заявлений российских и армянских СМИ о том, что поселок якобы продолжает оставаться под контролем Армении, в сети было опубликовано видео, где можно заметить, как солдаты азербайджанской армии поднимают над населенным пунктом флаг своей страны.

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