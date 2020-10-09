Журналист активно "топил" за "ДНР" и "ЛНР"

В Нагорном Карабахе в результате обстрелов посрждав пророссийский пропагандист, который поддерживал боевиков на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.

Так, в сети появились кадры эвакуации журналиста Юрия Котенко, который получил серьезные ранения в результате удара армии Азербайджана.

По данным российских СМИ, Котенок находится в крайне тяжелом состоянии, его оперируют местные врачи.

"Сколько он смеялся со смертей украинских воинов. Спасибо воинам ВС Азербайджана", - написал Штирлиц.

Котенок известен как автор антиукраинских материалов, которые он изготавливал, в том числе, находясь на оккупированных территориях Донбасса.

Он работает главным редактором пропагандистского портала "Сегодня.ру" и неоднократно ездил на временно оккупированные территории Донбасса для производства пропагандистского контента. Он брал интервью у главарей самопровозглашенных республик и создавал неправдивые сюжеты о конфликте на Донбассе.

Котенок получил ранения во время обстрела города Шуши.

По предварительным данным, россиянин находится в тяжелом состоянии, его оперируют.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.