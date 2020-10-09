В Нагорном Карабахе в результате обстрелов посрждав пророссийский пропагандист, который поддерживал боевиков на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера и офицера ВСУ Анатолия Штирлица.
Так, в сети появились кадры эвакуации журналиста Юрия Котенко, который получил серьезные ранения в результате удара армии Азербайджана.
По данным российских СМИ, Котенок находится в крайне тяжелом состоянии, его оперируют местные врачи.
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"Сколько он смеялся со смертей украинских воинов. Спасибо воинам ВС Азербайджана", - написал Штирлиц.
Котенок известен как автор антиукраинских материалов, которые он изготавливал, в том числе, находясь на оккупированных территориях Донбасса.
Он работает главным редактором пропагандистского портала "Сегодня.ру" и неоднократно ездил на временно оккупированные территории Донбасса для производства пропагандистского контента. Он брал интервью у главарей самопровозглашенных республик и создавал неправдивые сюжеты о конфликте на Донбассе.
Котенок получил ранения во время обстрела города Шуши.
По предварительным данным, россиянин находится в тяжелом состоянии, его оперируют.
Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.
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