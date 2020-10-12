Российская певица Юлия Чичерина в очередной раз поразила заявлением
В частности, активная сторонница боевиков "ДНР" открыто угрожает военным Азербайджана и Турции применением российского оружия, если в Нагорном Карабахе пострадают российские журналисты.
Об этом она написала в своем Телеграм-канале.
Кроме того, она опубликовала фотографию с российским журналистам с Семеном Пеговым, который неоднократно был замечен в работе на российских военных и боевиков "ЛДНР" на оккупированной части Донбасса. Сейчас Пегов работает в Карабахе и поддерживает армянских военных.
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Под снимком Чичерина оставила сообщение, в котором угрожает применением российского ракетного оружия в случае, если российские пропагандисты пострадают.
"Слышь, басурмане, если хоть один волосок упадет с этой рыжей головы, ракета Циркон окажется в спальне вашего хана, а без хана вы сожрете друг друга и будете банчить свои помидоры друг другу в аду", - заявила она. Стоит отметить, что на данный момент находится в зоне боевых действий Нагорного Карабаха.
Также ранее сообщалось, что Чичерина в защитном снаряжении отправилась на линию соприкосновения, где азербайджанский беспилотник накрыл позиции противника.
По ее словам, беспилотники накрыли их, когда колонна машин, в которой ехала и она, уже пересекла границу Нагорного Карабаха.
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.