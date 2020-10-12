Российский пропагандист Александр Горный считает, что Турция захватит оккупированный Крым

Как передает Politeka.net, такую теорию он озвучил на своей страничке в Facebook.

"Сегодня утром произошёл захват Крыма Турцией, информационно. В Феодосии на частоте 104,2 вместо пропагандиста Соловьева упорно вещает турецкая радиостанция, музыка, новости. Началось? Начали с Армении и продолжили Крымом? Ну вот как так?", - недоумевает Горный.





Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боевые столкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Также ранее сообщалось, что в частности, глава Генпрокуратуры Азербайджана Камран Алиев обратился за помощью к Украине из-за Нагорного Карабаха.

В частности, Алиев просит, чтобы генпрокуроры и министры не допустили выезда этнических армян с территории тех стран, где они находятся, а закрыли для них границы. Он опасается, что те поедут добровольцами в Нагорный Карабах и будут принимать участие в военных действиях.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.