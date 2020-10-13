Азербайджан нанес ракетный удар по крупному скоплению военных Армении в Нагорном Карабахе

По данным издания "Диалог.ua", среди возможных жертв оказались около 20 армянских военнослужащих, которые были прямо в эпицентре взрыва

Запись велась с пункта управления беспилотного летательного аппарата на камеру мобильного телефона.





Отметим, что в 12:00 10 октября в Карабахе в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее, вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении.

Напомним, истороик и юрист Дмитрий Снегирев выразил уверенность, что Российская Федерация пытается использовать обострение конфликта в Нагорном Карабахе для устранения неудобного режима Никогда Пашиняна в Армении. Одновременно Кремль попытается перенести переговоры по урегулированию конфликтов в Карабахе и на Донбассе из Минска в Ялту.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Кремль столкнулся с мощным противником в Карабахе, названа главная опасность.