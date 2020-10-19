В конфликте, который после продолжительного затишья, разгорелся в Нагорном Карабахе, Россия потерпела как минимум репутационные потери

Поддержка Азербайджана турецким президентом Реджепоп Эрдоганом привело к тому, что роль арбитра, смотрящего за Кавказом, о которой так мечтала Россия, ей так и не досталась. На это обратил внимание российский математик, публицист и политик Андрей Пионтковский.

«Mocква спланировала эту войну, чтобы, наказав и напугав Армению, выступить затем в роли арбитра, смотрящего за Кавказом. Но события вышли из-под ее контроля и приняли катастрофический оборот. Пу хотел использовать Алиева, как лоха, а его самого поимел стоящий за Алиевым Эрдоган», – написал он на своей странице в Twitter.

«Просто Азербайджан – это не рюське Иван, который пропил, проел и потратил на шлюх с золотыми унитазами... 4 тлн$. Азербайджан 30 лет копил нефте$ и вкладывал их в армию и экономику. Вот и все», «Для Вас и прочих Латыниных катастрофический оборот события приняли только сейчас, а для азербайджанского народа - в далеких 1992-1994 годах. Алиев играет как гроссмейстер - блестящая фланговая атака при закрытом центре», – пишут в комментариях.

Тем временем Министерство обороны Азербайджана отчиталось о том, что военные обнаружили на захваченных армянских позициях огромное количество вооружения и военной техники производства России.

Напомним, Вигиринский назвал три ключевых договоренности Зеленского с Эрдоганом.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.