Армении, оказывается, надо лишь попросить

​Россия готова усилить военное присутствие в Армении из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом в интервью одному из российских изданий заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает Politeka.net.

Он считает, что Кремлю пора определять свою позицию в этом конфликте.

«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб», – подчеркнул политик.

Поэтому, считает он, Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве.

Один из способов добиться этого, по мнению Затулина, – демонстративно усилить военный потенциал Армении.

«В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады... Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – уверен он.

Слова зампреда вызвали широкий общественный резонанс. Чтобы развеять все иносказания, Затулин повторно попытался донести смысл сказанного в широкие массы:

«По-моему, речь может идти об усилении нашего военного присутствия в Республике Армения, а не на территории Карабаха, и проведении для этого необходимых действий на фоне расширяющейся войны на Кавказе, в которую всё больше вовлекается соседняя Турция».

Напомним, на границе Армении заметили российские триколоры.

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