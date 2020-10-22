Росія готова посилити військову присутність у Вірменії через конфлікт у Нагірному Карабасі
Про це в інтерв'ю одному з російських видань заявив заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін, передає Politeka.net.
Він вважає, що Кремлю пора визначати свою позицію в цьому конфлікті.
"У Росії повинні розуміти, що мова йде не тільки про боротьбу з вірменами в Нагірному Карабасі. Йдеться про спробу утвердити новий мир у Закавказзі. Мир, у якому Туреччина є вершителем доль", – підкреслив політик.
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Тому, вважає він, Росія повинна довести, що є провідною країною на пострадянському просторі.
Один із способів домогтися цього, на думку Затуліна, – демонстративно посилити військовий потенціал Вірменії.
"У формі звернення до ОДКБ через необхідність вжити заходів щодо захисту вірменської – не нагірно-карабаської, а вірменської території шляхом десантної операції. Шляхом розмикання повітряної блокади... Виникає загроза великій масі вірменського населення, яке історично пам'ятає геноцид в цьому районі. Ми повинні вжити заходів", – упевнений він.
Слова заступника голови викликали широкий суспільний резонанс. Щоб розвіяти всі іносказання, Затулін повторно спробував донести сенс сказаного в широкі маси:
"По-моєму, мова може йти про посилення нашої військової присутності в республіці Вірменія, а не на території Карабаху, і проведення для цього необхідних дій на тлі війни на Кавказі, що розширюється, і в яку все більше втягується сусідня Туреччина".
Нагадаємо, на кордоні Вірменії помітили російські триколори.
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