В Волгограде пьяные солдаты-срочники на боевой машине пехоты въехали на территорию международного аэропорта, протаранив бетонное ограждение

Эпичные кадры появились в Twitter пользователя HIGHLY LIKELY LIKE.

«В Волгограде пьяные солдаты-срочники сбились с пути и въехали на БМП на территорию аэропорта сквозь стену», – говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как БМП подъезжает к забору и таранит его. Со второго раза бетонное ограждение падает, и «воеваки» въезжают на территорию аэропорта со стороны поселка Гумрак.

В пресс-службе Южного военного округа подтвердили инцидент с бронемашиной, однако о том, что БМП были пьяные, не сказали ни слова.

«20 октября при движении военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак механик-водитель одной из бронемашин не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта. В результате ДТП никто не пострадал», – заявили в ведомстве.

В Волгограде пьяные солдаты-срочники сбились с пути и вьехали на БМП на территорию аэропорта сквозь стену. pic.twitter.com/XieOjNBzNn — HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) October 22, 2020

По словам очевидца, все было не так безобидно.

«Я делал машину у себя во дворе и услышал звук турбины. Сначала подумал, что падает самолет, а когда обернулся, увидел, что по задам моего двора пролетела какая-то бронемашина. Я выбежал и увидел, как по улице несется БМП, а на броне сидел кто-то в гражданском. Они чуть не врезались соседу в дом, переехали кучу дров и умчались через бывшую воинскую часть», – рассказал мужчина местным журналистам.

О том, что срочники сначала распивали алкоголь, а затем решили перегнать БМП на полигон, писали и другие местные паблики. Сейчас все участники инцидента задержаны.

Они в свое оправдание сказали, что ехали на полигон, но "немножко заблудились".

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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