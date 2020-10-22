В Волгограде пьяные солдаты-срочники на боевой машине пехоты въехали на территорию международного аэропорта, протаранив бетонное ограждение
Эпичные кадры появились в Twitter пользователя HIGHLY LIKELY LIKE.
«В Волгограде пьяные солдаты-срочники сбились с пути и въехали на БМП на территорию аэропорта сквозь стену», – говорится в подписи к видео.
На кадрах видно, как БМП подъезжает к забору и таранит его. Со второго раза бетонное ограждение падает, и «воеваки» въезжают на территорию аэропорта со стороны поселка Гумрак.
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В пресс-службе Южного военного округа подтвердили инцидент с бронемашиной, однако о том, что БМП были пьяные, не сказали ни слова.
«20 октября при движении военной колонны по автодороге вдоль аэропорта Гумрак механик-водитель одной из бронемашин не справился с управлением и допустил наезд на внешнее ограждение аэропорта. В результате ДТП никто не пострадал», – заявили в ведомстве.
По словам очевидца, все было не так безобидно.
«Я делал машину у себя во дворе и услышал звук турбины. Сначала подумал, что падает самолет, а когда обернулся, увидел, что по задам моего двора пролетела какая-то бронемашина. Я выбежал и увидел, как по улице несется БМП, а на броне сидел кто-то в гражданском. Они чуть не врезались соседу в дом, переехали кучу дров и умчались через бывшую воинскую часть», – рассказал мужчина местным журналистам.
О том, что срочники сначала распивали алкоголь, а затем решили перегнать БМП на полигон, писали и другие местные паблики. Сейчас все участники инцидента задержаны.
Они в свое оправдание сказали, что ехали на полигон, но "немножко заблудились".
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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