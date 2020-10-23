РФ готова пойти на силовой прорыв воздушного пространства Грузии для переброски военной помощи Армении



С таким заявлением выступил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью российским СМИ.

Парламентарий уверен, что "Россия является ведущей страной на постсоветском пространстве" и должна это доказать.

"В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через ее воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению", - заявил Затулин.

Ранее мы сообщали, что официальный Тбилиси ответил отказом на запрос Москвы в проходе российского военного самолета "Ан-124" в Армению. Таким образом российские военные были вынуждены лететь в обход Грузии и Азербайджана, делая значительный крюк.

Также мы сообщали, что у границы Армении и Нагорного Карабаха появились военнослужащие с российскими флагами.

Как пишут в СМИ, соответствующими фотографиями поделился британский кинорежиссер Эмиль Гессен, который сейчас находится в Нагорном Карабахе.

После появления снимков поползли слухи о том, что российская армия таки решила включиться в конфликт и стать на сторону Армении.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.