Развитие турецко-украинского политического и военно-технического сотрудничество не на шутку встревожило и разозлило Кремль

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и его встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в РФ стартовала мощная информационная атака, о чем пишет на своей странице в Фейсбуке украинский военный эксперт, представитель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

Для начала он отметил, что поездка Зеленского в Турцию освещалась не только украинскими и турецкими СМИ. За ней пристально следили и кремлевские журналисты.

«Кроме того, по поводу, прошедшего визита украинского президента в Турцию публично высказалась целая куча разнообразных мордорских «жрналиЗДОВ», «ИксперДов», «АНАЛитиГоФ» и прочей пропагандонской шоблы», – пишет автор.

Они повторили все нарративы Кремля о «предательстве истинных интересов украинского народа нынешней киевской властью», заговорили даже о предательстве православия и христианства в целом, а также о потакании Киевом интересам турецких исламистов.

Но больше всех выделился журналист «Московского комсомольца» Михаил Ростовский, который по итогам визита взялся говорить о геополитике в Черноморском регионе.

«Среди прочих своих маловразумительных выкладок, содержащихся в его материале, сей пропагандон написал о том, что нынешний президент Турции Реджеп Эрдоган считает Крым не российским и не украинским, а турецким, т.е. територией, отторгнутой у Османской империи в 1783-м году... и что, мол, истинной целью Турции, в контексте сотрудничества с «киевскими фашистами» есть возвращении Крыма в состав Турции. Идёт щедрый и обильный посев зёрен ненависти и недоверия среди народов двух стран, которые активно развивают взаимное сотрудничество», – напомнил Машовец.

Он отметил, что геополитические умозаключения журналиста подхватило издание Haberler, а потом разогнали ряд СМИ, подогревая истерику вокруг Крыма. В Кремле даже появился «официальный сайт» депутата Госдумы РФ от Крыма Светланы Савченко, члена комитета по культуре, где уже разнесли «заявление Эрдогана».

«Можем констатировать, в Кремле таки научились «играть в крысу», а вот в «испорченный телефон» – не очень... Пока получается, как всегда, «несколько по-дебильному»...», – подытожил эксперт.

Ранее мы писали о том, что россияне возмутились заявлением президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что Москва оккупировала территорию Крыма. Они начали активно критиковать поддержку Украины со стороны Турции, требуя от Москвы немедленной реакции. Более того, россияне недовольны тем, что Кремль отмалчивается и никак не реагирует на «удары» от Турции в Нагорном Карабахе.

Напомним, Эрдоган одним звонком заставил Путина отступить.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.