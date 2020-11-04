Германия демонстративно променяла "Северный поток - 2" на американский СПГ



Кроме того в Германии пошли на ряд уступок Соединенным Штатам. В то же самое время, в России завопили из-за этого и назвали происходящее дискриминацией РФ.

Об этом пишут авторы Телеграм-канала "Газ-Батюшка", который освещает вопросы российской энергетики.

Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur предоставило проекту German LNG Terminal исключения из правил Третьего энергопакета Евросоюза. Поблажки строящийся объект получил быстро и без проволочек, в то время как "Северный поток-2" до сих пор не выведен из-под европейской газовой директивы.

Компания German LNG Terminal сможет самостоятельно регулировать тарифную сетку и доступ к газотранспортной системе. Это дает ей небывалую свободу: договариваться о тарифах можно будет "скрытно", отчитываться о них публично не обязательно.

Кроме того, руководство терминала сможет самостоятельно решать, кому достанутся мощности. Именно в этих исключениях отказали не только "Северному потоку - 2, но уже действующему продолжению "Северного потока" газопроводу Opal.

По мнению аналитиков, поблажки для проамериканского объекта - дискриминация в отношении России.



"Похоже, Германия просто боится не отбить у США строительство "Северного потока - 2". Берлин заранее променял совместные газовые проекты России, на беспроблемный бизнес с другими странами", - отмечается в сообщении Телеграм-канала.



Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, "Северный поток-2" полностью провалился, в РФ сообщили о главных просчетах.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.