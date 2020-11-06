Президента РФ Владимира Путина в скором времени сменят на посту главы государства
К такому выводу пришел блогер с ником Аnti-colorados.
По его словам, причиной этому стала болезнь российского лидера.
"Речь идет о том, что Путин серьезно сдает по линии здоровья и сейчас хоть как-то держится на препаратах. Его почти безвылазное сидение в бункере как раз этим и обусловлено. Последняя версия его проблемы со здоровьем, которая до нас дошла, называется "Болезнь Паркинсона"", - отметил блогер в статье на Defence-line.
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Он обратил внимание, что это возрастное и необратимое заболевание, связанное с деградацией определенных участков головного мозга. В связи с этим будущее Владимира Путин на посту президента под угрозой.
"А это значит, что в какой-то момент деда нельзя будет даже предъявлять публике, как Леонида Ильича. Кроме того, никто не может сказать наверняка, когда наступит момент, когда "Путин сломался, несите следующего", - пояснил блогер.
Также мы сообщали, что о серьезном недуге российского президента упомянула экс-депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Анна Канопацкая.
Подробности протекания болезни она не раскрыла, однако отметила, что именно из-за проблем со здоровьем Путин так спешит довести до конца политические заделы.
Напомним, странное поведение Путина на форуме вызвало небывалый ажиотаж.
Как сообщала Politeka, Путин из бункера заговорил о похоронах.
Также Politeka писала, что новый двойник Путина рассмешил россиян, такой позор не забыть.