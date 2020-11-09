Победа Джо Байдена на выборах в США пугает российское общество

В частности, российская актриса Мария Шукшина обратилась к россиянам с призывом встать на защиту родины от команды Байдена, который якобы попытается загнать Россию в угол и поставить на колени.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

По мнению российской актрисы, дружба между Москвой и Вашингтоном давно утрачена: именно поэтому россияне должны защитить свою страну от нападок команды нового президента.

"Кто бы ни стал президентом США, любить Россию он не будет. Вопрос в другом: желание команды Байдена силовыми методами загнать Россию в угол и поставить на колени встретит в нас сопротивление или так же будем молча есть гамбургеры в Макдональдсе? Макдак, как колыбель западной демократии, предлагаю уже бойкотировать", - пишет Шукшина на своей странице.

Напомним, что кандидат от демократов на выборах в США Джо Байден предварительно победил в Пенсильвании и станет 46-м президентом Соединенных Штатов.

В регионе, где он родился, политик получил 20 голосов выборщиков, необходимых для победы, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках. Байден теперь имеет в общей сложности 290 голосов при необходимых 270.

Напомним, в президентской "гонке" установлен новый рекорд, цифры впечатляют.

Как сообщала Politeka, Гарри Табах проанализировал выборы президента в Соединенных Штатах.

Также Politeka писала, что Джо Байден и Дональд Трамп отреагировали на результаты выборов в Америке.