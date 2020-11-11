В США приняли ограничения, которые коснутся России и ударят по экономике страны-агрессора

В частности, Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся, сообщает издание Bloomberg.

Санкции будут включены в Закон о государственной обороне на 2021 год, который должны принять до конца года. Формулировка введения санкций теперь требует, чтобы США уведомляли союзников перед введением ограничением.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

Это значит, что санкции могут быть введены против компаний, которые занимались или будут заниматься переоборудованием российского трубоукладочного судна "Академик Черский" или других судов, которые должны ему помогать в достройке газопровода.

Напомним, в Европе нашли замену «Северному потоку-2», в российском газе нет нужды.

Как писала Politeka, "Северный поток-2" полностью провалился, в РФ сообщили о главных просчетах.

Также Politeka сообщала, что в США заговорили о сокрушительном ударе по экономике РФ, страна на грани изоляции.