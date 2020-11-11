"Мы понимаем, что тут друзей у нас нет"

В мире нет никаких партнеров и союзников, есть только мародёры и жертвы

Политический эксперт Михаил Чаплыга в интервью "Politeka Online" рассказал о том, что происходит сейчас в России, Турции, Азербайджане и Армении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам политолога, приблизительно через 5-7 лет может вспыхнуть достаточно кровавая война между Российской Федерацией и Турцией.

"Большие государства никогда не воюют за собственные интересы на собственной территории. Соединенные Штаты воюют с Россией на территории Украины, Россия воюет с Турцией на территории Армении. И заметьте, не на территории Азербайджана, который является фактически частью Турции", - подчеркнул политический специалист.

Также он упомянул ситуацию со сбитым вертолетом российских Вооруженных сил, которая произошла не так давно. Исходя из единственной версии, говорит Чаплыга, этот вертолет сбили с ручного ПЗРК на относительно небольшом расстоянии, которое составляет 6 километров, на низкой высоте.

По словам Михаила Чаплыги, конфликт между Турцией и Российской Федерацией был постоянно и никогда не прекращался. Он рассказал, что в этой ситуации делать нашей стране, а также, какова роль Украины в этой войне.

"Нас тут может спасти исключительно дипломатия. Мы понимаем, что тут друзей у нас нет. Не зря в российских СМИ появилась информация о том, что якобы Эрдоган сказал о том, что Крым будет или турецким или российским", - добавил экперт.

Кроме того, Чаплыга добавил, что Турция, Азербайджан и Российская Федерация якобы "принесли в жертву" Армению. По его словам, в мире нет никаких партнеров, всегда есть тот, кто находится наверху.

"Не существует никаких партнеров. Весь мир делится на мародёров и жертв. Кто ты? Определяйся. Азербайджан просто в считанные дни может забрать весь Карабах", - подчеркнул Михаил Чаплыга.

Напомним, что политолог Михаил Чаплыга рассказал украинцам, будут ли они получать пенсии в будущем.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга объяснил, зачем в Украине был создан фонд по борьбе с коронавирусом.

Также Politeka писала, что Чаплыга рассказал, какова роль Украины в отношениях между США и Европой.