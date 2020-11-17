Какая страна сорвалась с крючка России

Президент России Владимир Путин стремительно потерял еще одного союзника и зону влияния

В частности, победа экс-премьера страны Майи Санду над пророссийским Игорем Додоном во втором туре президентских выборов Молдовы больно ударила по геополитическим раскладам страны-агрессора РФ. Об этом пишут российские эксперты, передает Диалог.

Политический вектор Молдовы радикально изменился после победы Майи Сенду, ведь она выступает за европейскую интеграцию. У прежнего президента, который ориентирован на Москву, еще есть некоторые шансы на сохранение большинства в парламенте, но это ненадолго.

У пророссийских сил есть лишь мизерный шанс остановить разворот в сторону Евросоюза.

Но Санду наверняка будет делать все возможное, чтобы получить в парламенте большинство без сторонников Додона. Более реалистичным сценарием выглядит полное поражение России, Путина и пророссийских сил на выборах в парламент.

Более реалистичным сценарием выглядит полное поражение пророссийских сил на выборах в парламент. Таким образом, глава Кремля теряет еще одну страну из зоны российского влияния.

Напомним, что по данным молдавского ЦИК, бывший премьер-министр страны Майя Санду получила 57,75% (по итогам подсчета 100% голосов). Ее оппонент, действующий глава Молдовы Игорь Додон набрал 42,25% голосов.

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