В Грузии сейчас происходит политический кризис, на выходных будут новые митинги

Такое мнение высказал видеоблогер, а также политический аналитик и предприниматель Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер рассказал, как в Грузии прошли выборы и каковы их результаты, подчеркнув, что там сейчас начался политический кризис. По словам Корнака, в Грузии оппозиция требует, чтобы власть назначила перевыборы.

"Партия Иванишвили "Грузинская мечта" подтасовала выборы, нарисовала себе 48% и этим обеспечивала выигрыш в выборах. По грузинскому законодательству, партия, которая набирает 40% в парламенте, имеет право назначать премьер-министра и формировать Кабинет Министров", - объяснил Сергей Корнака.

Блогер рассказал, что оппозиция поставила некий ультиматум партии Иванишвили, которая набрала 48% голосов, чтобы она отказалась от мандатов и не участвовали в грузинском парламенте. Более того, оппозиция обратилась к власти Грузии и потребовала от нее проведения внеочередных перевыборов.

"Ситуация патовая, в воскресенье в Грузии прошел второй тур выборов, 130 депутатов. Оппозиционные партии сняли всех своих кандидатов, явка на выборах была 16%, - это ниже всяких пределов. Победили все 30 мандатов "Грузинской мечты". Все зависит от стойкости грузинской оппозиции", - подчеркнул видеоблогер.

По его словам, в Грузии будут новые митинги, которые уже запланированы на субботу и воскресенье. Корнак подчеркнул, что выборы в Грузии прошли довольно нечестно, поэтому теперь непонятно, как будет развиваться политический кризис в этой стране.

"Грузия вся кипит, на субботу-воскресенье назначены новые митинги, посмотрим, как будет развиваться эта точка кипения. Все понимают, что выборы прошли нечестные. В Грузии – откровенный парламентский кризис, там тоже борьба за власть. Осень – самое время для восстаний", - добавил предприниматель Сергей Корнак.

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