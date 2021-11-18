Ушел из жизни известный российский актер Игорь Савочкин, который запомнился ролями во многих известных фильмах и сериалах: появились подробности.

Как сообщают российские СМИ, Савочкин скончался в больнице в среду, 17 ноября. По данным Телеграм-канала Mash, у актера были проблемы с печенью: у него произошла печеночная декомпрессия. Также сообщается, что артист боролся с раком. Ему было 58 лет.

Неделю назад Савочкин обратился к врачам из-за болей в спине. Его положили в одну из московских больниц. После этого сообщалось, что актеру стало лучше и его могут выписать в ближайшее время. Однако, этому не суждено было случиться.

Савочкин начал свою актерскую карьере в театре. На телеэкранах актер начал появляться уже в 90-х.

Актер запомнился зрителям благодаря ярким ролям во многих известных фильмах и сериалах. Среди них были «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», «Черная молния», «Адмиралъ», «Левиафан», «Эпидемия» и другие.

За свою карьеру актер был удостоен нескольких престижных наград.

Кроме того, Савочкин вел на телевидении передачу «Теория заговора».

Напомним, оборвалась жизнь знаменитого актера, коллеги раздавлены горем.

Как сообщала Politeka, знаменитый музыкант отошел в мир иной, его песни будут жить вечно.

Также Politeka писала, что непоправимое случилось с известной актрисой, скрывали две недели.