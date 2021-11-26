Звезда рок-н-ролла, знаменитый немецкий музыкант Гаральд Вальтер Шубринг, выступавший под сценическим псевдонимом Тед Герольд, погиб в результате пожара в квартире в возрасте 79 лет.

Он погиб в субботу вечером в результате пожара в квартире в Дортмунде. Его 48-летняя жена Мануэла также погибла в огне, пишет MDR.DE.

Герольд родился в Берлине в 1942 году. Трудовую деятельность начал школьником. В своих песнях он ориентировался на мировых звездах Бадди Холли, Билла Хейли и, конечно же, «Короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли.

В 1958 году отец мальчика устроил его в звукозаписывающую компанию. Выпущена его первая пластинка «Ich need kein Ring» - без его ведома под именем Тед Херольд. Затем появились такие хиты, как «Только самая первая любовь так прекрасна», «Hula Rock» или его величайший успех «Moonlight» обеспечили ему первые места в чартах.

Но через несколько лет в карьере произошел перелом. «Рок-н-ролл был практически мертв в 1961 году», - вспоминал Герольд в 2012 году, когда ему исполнилось 70 лет. Людям хотелось чего-то нового. Твист был в моде. Потом были Битлз и Роллинг Стоунз. В конце 60-х немецкие рок-н-роллы стали намного тише.

Позже Удо Линденберг заново открыл Герольда, последовали новые песни и контракты. Все его предыдущие хиты были выпущены на компакт-дисках. Герольд давал концерты и был популярным гостем на торжественных мероприятиях или в телепрограммах. В 2016 году он попрощался со сценой.

В дополнение к своей музыкальной карьере Герольд также начал обучение на инженера-электрика.

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