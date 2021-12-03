Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант ушла из жизни сегодня, 3 декабря.
Об этом сообщили в Александрийском театре, в котором Нина Николаевна трудилась больше 30 лет, передает "fontanka".
Отметим, Нина Николаевна Ургант имеет звание заслуженной и народной артистки РСФСР.
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Более 30 лет Нина Ургант посвятила Александринскому театру в Петербурге. Больше всего она известна зрителям по роли в картине "Белорусский вокзал", где она сыграла медсестру Раю. На ее счету десятки запоминающихся ролей. Последний раз она сыграла в кино в 2008 году в картине "Азиат".
"Царствие небесное и светлая память. Соболезнования семье. Она была прекрасной актрисой! Жаль...", " Царствие небесное.... Светлая память", "Соболезнования всей семье Ургант. Светлая память Нине Николаевне", - пишут слова сочувствия в сети.
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