Очередная утрата пантеона рок-н-ролла - умер один из создателей, вокалист и гитарист The Monkees, Майкл Несмит - эта группа была американским ответом группе The Beatles.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на семью артиста. Один из важнейших фигур мировой сцены скончался в своем доме в Калифорнии. Известно, что он имел серьезные проблемы с сердцем.

Родные Несмита сообщили, что он до последнего боролся за жизнь, но его сердце остановилось 10 декабря. О серьезных проблемах со здоровьем Несмита стало известно в 2018 году, когда музыкант был вынужден начать отменять запланированные концерты. Позже Майкл признался, что уже четырежды перенес шунтирование сердца.

Несмит был известен как участник группы The Monkees. Пик популярности квартета пришелся на конец 60-х годов прошлого века. Многие считают, что The Monkees был создан, чтобы затмить известность The Beatles.

Самые известные песни группы - "LastTrain to Clarksville" и "I'm a Believer", последняя в 1966 году семь недель находилась в чарте Billboard Hot 100 и стала в 2000-х одной из заглавных музыкальных тем анимационного фильма "Шрек", что вернуло былую популярность группе.

