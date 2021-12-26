Об этом сообщили члены семьи артиста в социальных сетях, не утоснив причину, передает Politeka.net.
«Сегодня утром около 3 часов ночи наш отец, Джей Ди Кроу, ушел домой. Молитвы необходимы всем в это трудное время», - говорится в сообщении членов семьи на его странице фан-клуба в Facebook.
Кроу выступал до 2019 года, когда хроническая обструктивная болезнь легких вынудила его прекратить активную деятельность.
Карьера Кроу началась в конце 1950-х, когда он присоединился к Sunny Mountain Boys в 19 лет. В 1961 году Кроу основал Kentucky Mountain Boys, сменив название в 1971 году на J.D. Crowe & the New South.
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В 1983 году Кроу получил премию «Грэмми» за «Огненный шар» в категории «Кантри-инструмент года». За этим последовали и другие похвалы, в том числе награда Bluegrass Star в 2011 году, почетная докторская степень Университета Кентукки в 2012 году и награда за заслуги в жизни от Lexington Music Awards в 2016 году. Он также был назван лидером ежегодного концерта в Кентукки, JD. Фестиваль Кроу Блюграсс.
В Сети поднялась волна скорби.
«Проснувшись сегодня утром, услышал печальные новости о Дж. Д. Кроу. Что я могу сказать? Он был абсолютной легендой. Его будут помнить как одного из величайших музыкантов, когда-либо игравших блюграсс», - написал музыкант Билли Стрингс.
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