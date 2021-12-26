Один из самых известных на планете исполнителей, играющих на банджо, обладатель премии "Грэмми", Джей Ди Кроу скончался в пятницу, 24 декабря.

Об этом сообщили члены семьи артиста в социальных сетях, не утоснив причину, передает Politeka.net.

«Сегодня утром около 3 часов ночи наш отец, Джей Ди Кроу, ушел домой. Молитвы необходимы всем в это трудное время», - говорится в сообщении членов семьи на его странице фан-клуба в Facebook.

Кроу выступал до 2019 года, когда хроническая обструктивная болезнь легких вынудила его прекратить активную деятельность.

Карьера Кроу началась в конце 1950-х, когда он присоединился к Sunny Mountain Boys в 19 лет. В 1961 году Кроу основал Kentucky Mountain Boys, сменив название в 1971 году на J.D. Crowe & the New South.

RIP, J.D. Crowe. Truly one of the greats pic.twitter.com/jGOWf9hz6q — Greg Reish (@greish01) December 24, 2021

В 1983 году Кроу получил премию «Грэмми» за «Огненный шар» в категории «Кантри-инструмент года». За этим последовали и другие похвалы, в том числе награда Bluegrass Star в 2011 году, почетная докторская степень Университета Кентукки в 2012 году и награда за заслуги в жизни от Lexington Music Awards в 2016 году. Он также был назван лидером ежегодного концерта в Кентукки, JD. Фестиваль Кроу Блюграсс.

В Сети поднялась волна скорби.

«Проснувшись сегодня утром, услышал печальные новости о Дж. Д. Кроу. Что я могу сказать? Он был абсолютной легендой. Его будут помнить как одного из величайших музыкантов, когда-либо игравших блюграсс», - написал музыкант Билли Стрингс.

Woke up this morning to hear the sad news about J.D. Crowe. What can I say? He was an absolute legend. He will be remembered as one of the greatest to ever play bluegrass music. He had tone, taste and TIMING like no other. pic.twitter.com/AM1GsNpvYV — Billy Strings (@BillyStrings) December 24, 2021

Напомним, ушел из жизни старейший участник "Евровидения": "Пусть звучит с неба его музыка"

Как сообщала Politeka, найдено тело певицы и участницы популярного шоу, детали трагедии: "Она так рано ушла"

Также Politeka писала, что оборвалась жизнь знаменитого певца: сердце остановилось в середине концерта