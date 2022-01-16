Внезапно скончался участник известного на весь мир шоу «Холостячка», спортсмен-борец из Иллинойса Клинт Арлис – мужчина умер в возрасте 34 года.

Как сообщает Politeka.net, о смерти Клинта Арлиса сообщили в социальных сетях. Его смерть также подтвердила сестра Тейлор Лулек у себя в Facebook.

«С большой грустью сообщаю вам, что моя семья потеряла моего лучшего друга и старшего брата Клинта утром 11 января», - отметила женщина.

На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти молодого мужчины.

Отметим, что Клинт Арлис прославился после участия в 11 сезоне шоу «Холостячка» с канадской телеведущей и ведущей подкастов Кейтлин Бристоу. Он продержался в шоу на протяжение трех недель. Отметим, что «Холостячка» - это спин-офф известного шоу "Холостяк". Шоу выходит на Западе с января 2003 года.

We are incredibly saddened to hear of the passing of former Illini wrestler Clint Arlis.



Our thoughts are with Clint’s family and friends during this heartbreaking time. We will miss you, Clint. pic.twitter.com/IkycOGMJ9g — Illinois Wrestling (@IlliniWrestling) January 13, 2022

«Очень добрый, уникальный и талантливый человек, которого слишком рано забрали из этого мира», - вспоминают Клинта друзья и знакомые.

Напомним, что известный ведущий скончался во время отдыха с женой: "Врачи пытались помочь".

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