Как сообщает Politeka.net, о смерти Клинта Арлиса сообщили в социальных сетях. Его смерть также подтвердила сестра Тейлор Лулек у себя в Facebook.
«С большой грустью сообщаю вам, что моя семья потеряла моего лучшего друга и старшего брата Клинта утром 11 января», - отметила женщина.
На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти молодого мужчины.
Отметим, что Клинт Арлис прославился после участия в 11 сезоне шоу «Холостячка» с канадской телеведущей и ведущей подкастов Кейтлин Бристоу. Он продержался в шоу на протяжение трех недель. Отметим, что «Холостячка» - это спин-офф известного шоу "Холостяк". Шоу выходит на Западе с января 2003 года.
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«Очень добрый, уникальный и талантливый человек, которого слишком рано забрали из этого мира», - вспоминают Клинта друзья и знакомые.
Напомним, что известный ведущий скончался во время отдыха с женой: "Врачи пытались помочь".
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