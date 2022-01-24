Французский соавтор серии "Валериан и Лорелин" и один из великих деятелей франко-бельгийских комиксов Жан-Клод Мезьер скончался в ночь с субботы на воскресенье. О его кончине сообщило издание Le Soleil.

"Его высокие стандарты, его энергия, его сильная личность, его доброжелательность, его простота, его жизнерадостность, его любопытство сделали его драгоценным и глубоко милым существом. Теперь ты будешь жить и творить среди звезд, маэстро. Спасибо тебе за все", — прокомментировал семрть Жан-Клода издатель Дарго.

Мези вместе со своим другом детства создали чудесный долгоиграющий комикс-космооперу "Валериан и Лорелин", оказавший огромное влияние на фантастические фильмы вплоть до "Звездных войн". В своей бесконечной любви к этим историям то и дело распинался Люк Бессон, который снял фильм "Валериан и город тысячи планет" по комиксам "Валериан и Лорелин".



Более того, Жан-Клод Мезьер помогал Люку Бессону с дизайном мира к культовому фильму "Пятый элемент", а также участвовал в создании известного "Трудно быть богом" Петера Фляйшмана. Правда в конечном итоге Фляйшман решил не добавлять наработки Мезьера в кинокартину.

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