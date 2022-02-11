Известную актрису экстренно госпитализировали не только из-за инсульта
О том, что 88-летняя Зинаида Кириенко, которая в свое время являлась корифеем советского кино, частично парализована, и сейчас находится в больнице, а также что послужило причиной печального недуга, пишет "
В частности, врачи сообщают - у Кириенко диагностировали геморрагический инсульт, что и привело к параличу. Помимо этой тяжелой болезни, ПЦР-тест Зинаиды Михайловны еще и показал положительный результат, что существенно осложняет процесс лечения актрисы, и потому пожилую женщину направили в реанимационное отделение.
Как стало известно, Кириенко инфицирована новым штаммом коронавируса - "Омикрон", который переносится не так сложно, как "Дельта". Таким образом звезда кино, которая пребывала в группе риска по причине своего пожилого возраста, да еще и болеет раком, из-за сниженного иммунитета все же успела где-то заразиться. Также, актриса была госпитализирована в без сознания, но своевременно, и только благодаря тому, что родные и близкие заметили - Зинаида Михайловна перестала реагировать на внешние раздражители, и даже не отвечала на вопросы.
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Напомним, что Зинаида стала известна, снявшись в "Тихом Доне", "Судьбе человека", "Казаках", "Двух Капитанах" и подобных, не менее популярных кинокартинах.
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