Известную актрису экстренно госпитализировали не только из-за инсульта

О том, что 88-летняя Зинаида Кириенко, которая в свое время являлась корифеем советского кино, частично парализована, и сейчас находится в больнице, а также что послужило причиной печального недуга, пишет " REN.TV ".

В частности, врачи сообщают - у Кириенко диагностировали геморрагический инсульт, что и привело к параличу. Помимо этой тяжелой болезни, ПЦР-тест Зинаиды Михайловны еще и показал положительный результат, что существенно осложняет процесс лечения актрисы, и потому пожилую женщину направили в реанимационное отделение.

Как стало известно, Кириенко инфицирована новым штаммом коронавируса - "Омикрон", который переносится не так сложно, как "Дельта". Таким образом звезда кино, которая пребывала в группе риска по причине своего пожилого возраста, да еще и болеет раком, из-за сниженного иммунитета все же успела где-то заразиться. Также, актриса была госпитализирована в без сознания, но своевременно, и только благодаря тому, что родные и близкие заметили - Зинаида Михайловна перестала реагировать на внешние раздражители, и даже не отвечала на вопросы.

Напомним, что Зинаида стала известна, снявшись в "Тихом Доне", "Судьбе человека", "Казаках", "Двух Капитанах" и подобных, не менее популярных кинокартинах.

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