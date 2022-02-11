Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который в последнее время активно занялся своей сольной карьерой и дает концерты, поделился в Instagram забавным кадром. Похоже, артист решил подколоть свою коллегу по цеху Настю Каменских.
На снимке, который Владимир опубликовал в своих Instagram-сторис, можно увидеть стену объявлений с афишами концертов. Больше всего постеров с рекламой концертов самого Дантеса и Каменских. Примечательно, что выступление Вовы запланировано на 13 февраля, тогда как Настя будет выступать на День святого Валентина, 14 февраля.
Владимир Дантес решил хлестко подколоть коллегу по шоу-бизнесу Каменских, в подписи к сторис он шутливо написал: "Ты меня преследуешь?". Пока ответа от Насти не последовало.
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Напомним, "Живешь на деньги Нади": муж Дорофеевой Дантес спровоцировал поток критики в свой адрес.
Как сообщала Politeka, Муж Дорофеевой Дантес жестко высказался о том, во что верят многие украинцы: "Осуждаю этот бред".
Также Politeka писала, что Муж Дорофеевой Дантес поразил новым признанием, украинцы не сдержались: "Хоть кто-то говорит правду".