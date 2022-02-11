Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, юмористка из "Квартал 95" Елена Кравец в интервью Кате Осадчей рассказала, почему не праздновала свой юбилей и как отправилась на отдых в одиночку.

По словам Елены, она решила перенести празднование своего дня рождения, который был 1 января, из-за того, что в то время приболела ее младшая дочь. Однако, как отметила артистка, это празднование все еще не состоялось.

А на вопрос ведущей о зимних каникулах с семьей, Кравец призналась, что в этом году не удалось никуда поехать всем вместе. Однако, по ее словам, она впервые в жизни, отправилась на отдых одна.

"Я выехала все же. На десять дней, это впервые в жизни, честно говоря, я поехала отдыхать одна", - призналась Елена.

Она рассказала, что в жизни у нее наступил период, когда она почувствала, что начала уже рычать на детей, стала "дерганная". Так что вместе со своими учителями по медитациям уехала в Славутич и устроила себе аюрведичские каникулы.

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