Как передает Politeka.net, Богдан Шинкарев прославился как победитель 11-го сезона проекта "МастерШеф". Он своим кулинарным талантом обставил своих соперников в финале. На этот раз шеф-повар на своей странице в Инстаграм рассказал, почему отказался от участия в новом "МастерШеф. Битва сезонов".

"Битва сезонов

Уже скоро будет новый, свеженький победитель МастерШеф, а я уже все, буду бывший

Надеюсь СТБ будет звонить мне, когда выпьет



Даже как-то немного грустно, как так быстро все закончится. Раньше у победителей между сезонами было больше времени на купания в лучах славы



У меня часто спрашивают

Я отвечаю:

Да, меня звали в битву сезонов, но я отказался



Почему?

Потому что съемки стартовали через два месяца после моего возращения. Я на тот момент еще ни отдохнул, ни набрался новых знаний для того, чтобы конкурировать на равных с профиками и метить на победу. А идти просто поучаствовать, я смысла не видел.



Жалею ли я о своем решении?

Нет.

В тот момент, оно точно было верное. Но если будет еще один такой сезон через пару лет, я с удовольствием схожу, чтобы с новыми силами и ностальгией вернуться на эту кухню👨🏻‍🍳



Сейчас я вместе с вами прикован к экрану и с интересом смотрю за новым сезоном, но уже, конечно как участник: когда кто-то не может что-то найти в продуктовой или девайсной, я кричу им через экран: «Вот там, слева внизу посмотри»



Ну и как выразилась одна из участниц: «Они на понтах, как на рессорах» и при чем почти все. Я как послушал, думаю, ничего себе у ребят самомнение, прямо всем срочно дать 4-ю звезду Мишлен.



Но там их периодически судьи на землю возвращают, чтобы они не забывались.

Короче, прикольный сезон. Посмотрим, кто будет следующим чемпионом", — высказался Богдан Шинкарев.

Напомним, что недавно Шинкарев покинул Украину и улетел в США.

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