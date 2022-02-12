Ушел из жизни один из основателей титанов прог-рока King Crimson и чрезвычайно популярной группы Foreigner.

Английский мультиинструменталист Ян Макдональд умер в среду в возрасте 75 лет, пишет Rolling Stone.

Cын Яна Макдональда Максвелл в социальных сетях сообщил, что его отец боролся с раком.

Представитель McDonald подтвердил смерть музыканта, добавив, что Макдональд «мирно скончался 9 февраля 2022 года в своем доме в Нью-Йорке в окружении своей семьи».

Макдональд впервые прославился как первоначальный участник группы King Crimson, основанной в январе 1969 года. К июлю того же года группа выступила с Rolling Stones на концерте в Гайд-парке и выпустила свой дебютный альбом. Он занял лишь 28-е место в чарте Billboard, но позже был провозглашен вехой в прогрессив-роке. В первом треке "21st Century Schizoid Man" Макдональд играл на саксофоне.

Однако к декабрю того же года первоначальная группа распалась, и Макдональд ушел; он и другой музыкант King Crimson, барабанщик Майкл Джайлз, сформировали дуэт, который выпустил один альбом. К 1974 году Макдональд вернулся к выступлениям с King Crimson, но его основатель, гитарист Роберт Фрипп, вскоре после этого распустил группу.

В 1976 году Макдональд вместе с гитаристом Миком Джонсом и певцом Лу Грэммом основал группу Foreigner. И добился огромного коммерческого успеха: Макдональд появился на первых трех альбомах этой группы, и все они стали мультиплатиновыми. Однако McDonald ушел из Foreigner в 1980 году.

"When I had the idea of forming Foreigner, Ian McDonald was among the first I turned to. He was and always will be a giant on the English progressive rock scene. He was a musician of great substance and versatility. pic.twitter.com/dPZMijvHRX — Foreigner (@ForeignerMusic) February 11, 2022

В последние годы Макдональд выступал с 21st Century Schizoid Band — группе, состоящей из выпускников King Crimson. Его первым сольным альбомом стал Driver's Eyes 1999 года, а в 2017 году он сформировал новую группу Honey West, в которую вошел его сын Максвелл.

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