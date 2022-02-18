Ушла из жизни известная российская актриса Светлана Сорокина, которая прославилась благодаря своей игре в известных театральных постановках.

Как сообщается на сайте Красноярского драматического театра имени Пушкина, Сорокина скончалась 17 февраля в возрасте 78 лет. Причина смерти актрисы не называется.

Светлана Сорокина была заслуженно артисткой России. Она родилась 5 ноября 1945 года в городе Нижний Тагил. Артистка окончила студию при Куйбышевском драматическом театре имени Горького, после чего началась ее карьера в театре. Сорокина работала в нескольких известных российских театрах, пока не попала в Красноярский драматический театр имени Пушкина.

Среди известных представления, в которых сыграла Сорокина – «Без вины виноватые», «Вдовий пароход», «Малыш и Карлсон», «Поминальная молитва» и другие.

Позже актриса начала писать сценарии к авторским моноспектаклям. Среди ее работ: «Час души» и «Марина», посвященный творчеству Цветаевой. В этих спектаклях Сорокина выступала не только в качестве сценаристки, но также режиссера и исполнительницы.

Сорокина также талантливо исполняла русские народные песни, для некоторых из них она создавала собственную обработку.

«Высокий профессионализм, творческое отношение к делу, доброжелательность принесли ей заслуженный авторитет среди профессионального сообщества и зрителей», - отметили коллеги в некрологе актрисы.

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