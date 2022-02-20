Стало известно о смерти известного итальянского певца и актера, которого называли великим мастером с мягким голосом, способного растопить сердца своим пением.

Не стало известного итальянского певца Фаусто Чильяно, который был классическим знатоком и интерпретаторов неаполитанской музыки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой сайт La Repubblica.

Смерть настигла артиста 17 февраля в римской больнице вскоре после дня рождения. Ему было 85 лет. Причина трагедии не раскрывается.

СМИ утверждают, что Фаусто Чильяно называли великим мастером с мягким голосом, способного растопить сердца своим пением. Его уход прошел почти незамеченным, однако в 1950-х и 1960-х годах он был очень популярным певцом, победителем Неаполитанского фестиваля в 1959 году.

Фаусто Чильяно родился в Неаполе 15 февраля 1937 году в семье командира дорожной полиции.



В пятидесятые годы он снимался в кино «Железный класс», «Стражник, вор и горничная», «Мальчики военно-морского флота», «Чераселла» и других.

Он участвовал еще в разных программах и фестивалях, а также писал музыку для сериалов.

Пользователи Сети выразили соболезнования родным и близким артистка.

"Благодаря тебе я научился любить неаполитанскую песню. Прощай, мастер. И спасибо", - написал один из пользователей Сети.

Addio al grande Fausto Cigliano.

Guarda "Cigliano Fausto - Lo guarracino" su YouTube https://t.co/xlqN5x61et — vittorio genovese (@genovitt) February 18, 2022

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