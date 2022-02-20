Линдси Перлман, актриса, известная по телесериалам, включая «Главный госпиталь» и «Чикагское правосудие», была найдена мертвой в Голливуде через несколько дней после исчезновения

Об этом сообщил муж 43-летней актрисы, пишет The Guardian.

Причину смерти Линдси Перлман еще предстоит установить экспертам.

«Полиция нашла Линдси. Она ушла. Я сломлен. Я расскажу больше позже, но я хотел бы поблагодарить всех вас за любовь и усилия и попросить вас уважать частную жизнь ее семьи в это время», - написал муж Линдси Перлман Вэнс Смит в Instagram.

16 февраля полиция Лос-Анджелеса сообщила, что Перлман была объявлена ​​пропавшей без вести после того, как она «не вернулась домой, и с тех пор о ней ничего не видели и не слышали». В ведомстве также заявили, что «друзья и семья опасаются за ее безопасность».

Полиция сообщила, что Перлман в последний раз видели около полудня 13 февраля. Смит в свою очередь заявил, что это неверно, и в последний раз ее видели около 9 часов вечера 15 февраля.

Актерскую карьеру Линдси Перлман начала в юном возрасте. На счету - сериалы "Империя", "Правосудие Чикаго" (Джой Флетчер), "Подлый Пит", "Американская домохозяйка", "Судная ночь", "Главный госпиталь", "Порочный", другие. Также она выступала как комик, обыгрывая сложные темы.

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