Юрій Горбунов розповів, що намагався достукатися до артистів їх Росії, але це було марно.

Як пише Politeka.net, знаменитий телеведучий, популярний артист і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов продовжує висвітлювати стуацію в Україні та висловлювати свою думку. Разом з дружиною чоловік також займається волонтерством.

Цього разу Юрій Горбунов розповів, що намагався достукатися до артистів їх Росії, але це було марно. За статистикою, більше 80% росіян сліпо підтримують ідею вторгнення РФ в Європу, а не тільки в Україну. Більш того, артист назвав таких людей баранами і стадом.

"Віримо в наші ЗСУ!! Віримо в нашу перемогу!!» - уклав Горбунов.

У мережі підтримують:

"Ми переможемо 🔥; ми переможемо!!!; Не країна, а дебілятник 😡; 💙 💛 Слава Україні!! Хлопці, тримайтеся! Боріться!; Дебіли немає слів; то не люди, то зомбі! Слава Україні!; Героям Слава🇺 🇦 💙 💛 🇺 🇦; Героям Слава! Вірю в нас і нашу Україну!❤ ️ ; Це ж Пипець повний!!!; Хворі люди; вони вісім років як зомбі😮"»

Ми також писали, Ліна Костенко-успішна українська поетеса. Сьогодні, 19 березня, знаменитість святкує 92-й день народження. Юрій Горбунов привітав знаменитість зі святом, опублікувавши новий пост у своєму блозі.

"Сьогодні нашій великій поетесі і письменниці Ліні Костенко-92!! Кожна думка, кожен рядок - це душа України!!! Живіть довго Ліна Василівна! І нехай наша перемога, стане Вам найкращим подарунком!!

'Коли у людини є народ-тоді він вже людина!",- написав Юрій.