Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина була головною героїнею першого сезону шоу" Холостячка", є відомою актрисою і любить показувати в Instagram різні кадри, розповідати про життя і ділитися успіхами. Цього разу вона заговорила про ситуацію в РФ після її нападу на наші землі.

"Поки ви придумуєте собі свята, співаєте пісеньки і махаєте прапорцями, тіла ваших пацанів гниють на наших землях» - висловилася Мішина про свято з нагоди незаконної окупації Криму, яке влаштували росіяни.

Подруга Мішиної також прокоментувала:

"Не кажи, яке бл * ть свято, коли по суті ваші солдати-пацани пачками щодня вмирають. Роблять вигляд, що нічого не відбувається. У Севастополі стільки щодня ховають ... але всі мовчать".

"Друзі, давно ми з вами не спілкувалися, так давно я не виходила в такі прямі ефіри, я на Західній Україні і сьогодні тут дуже класна погода. Це означає, що дуже скоро ми переможемо. Ньому, ми вже перемогли.... Просто дуже скоро ми будемо святкувати нашу перемогу. І ми станемо ще більш красивими, ще більш сильними і непереможними. І більше ніякий ворог не зайде на нашу територію.

Тримаємося, залишилося трохи і я знаю, що вже скоро кінець. І все буде добре! Всіх люблю і всіх цілу!"- раніше звернулася до шанувальників Мішина.

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