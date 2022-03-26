На Северном флоте россии из выделенного на ремонт зенитных ракетных комплексов "Кинжал", "Ураган", "Крепость" 1 миллиарда рублей украли более 692 миллионов рублей в 2013–2015 годах.
Об этом пишет"Коммерсантъ" ("Ъ")
В уголовном деле о махинациях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота рф появился эпизод со взяткой.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте бывшего заместителя начальника управления департамента минобороны рф по обеспечению гособоронзаказа капитана 1-го ранга Игоря Супрановича.
Из-за его небескорыстных усилий к обслуживанию и ремонту ЗРК "Кинжал", "Ураган", "Крепость" были допущены заводы, руководители которых обвиняются в хищении более 692 млн руб. из выделенного на эти цели миллиарда.
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Фигурантами являются бывшие консультант департамента военно-морского флота АО "Рособоронэкспорт" Андрей Клокоцкий, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители трех спецзаводов Муталиб Эмиралиев, Замир Ахмедов и Евгений Мурашёв.
Напомним, Военные рф устроили масштабный бунт на оккупированной территории: не хотят воевать.
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