Российская певица ртом Валерия поехала в на концерт в Дубаи, чтобы выступить на Дрезденском оперном балу.

Но их выступление было сорвано, так как музыканты отказались выходить с ней на одну сцену из-за того, что она поддерживает путинский режим, передает Униан.

По словам Валерии, она совсем не расстроилась отмене выступления. Она заявила, что у нее есть и другие предложения, поэтому особого ущерба для нее нет.

"У меня отменилось одно выступление за границей – в Дубае, планировался Дрезденский оперный бал. Музыканты Дрезденского оркестра не захотели выходить на одну сцену с российскими артистами. На днях выступала в Ханты-Мансийске на закрытии зимних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Очень тепло там встречали", – сказала певица.

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