Известный тревел-блогер, экс-ведущий программы «Орел и решка» записал обращение к российской аудитории, в котором развенчал мифы пропаганды РФ. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Луганск — это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, опен-эйры, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестало быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого ты знал. Вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, о его людях вызывало у меня только боль», - отметилизвестный блогер.

Также Птушкин прокомментировал популярный тезис пропагандистов о «фашистах».

«Тут, наверное, самое время вам задать вопрос о фашистах. Как вы знаете, я выходец из Донбасса, говорю и создаю контент на русском языке и с недавних пор живу в центре Киева. И за все эти годы я ни разу не столкнулся с открытой агрессией в свой адрес. За 10 лет жизни в Киеве, это я вам точно скажу, неонацистов гораздо проще видеть на федеральных каналах, чем на улицах столицы Украины», - заявил экс-ведущий «Орла и Решки»

Птушкин добавил, что россиянам придется расплачиваться за эту войну.

«Что бы вам ни говорили ведущие с экранов телевизоров, эта война для того, чтобы вы боялись. Эта война – для вас. Чтобы вам не с чем было сравнивать. Целое поколение россиян, возможно, больше никогда не вылетит из России. Целое поколение россиян будет расти с клеймом этой войны», - отметил он.

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