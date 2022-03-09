Тодоренко крупно пристыдили за ее поведение и отношение к украинцам.

Как пишет Politeka.net, приемная дочь Потапа, который многие годы жил вместе с Ириной Горовой и воспитывал с ней двое детей, решила осадить Регину Тодоренко. Девушка является активным пользователем сети, часто делится мнением по поводу многих вещей и в этот раз тоже молчать не стала.

Сейчас активно ведутся боевые действия на территории Украины. Более того, оккупанты из РФ незаконно вторглись на наши земли, уничтожают наши дома, города и убивают детей и стариков. Пока каждый день гибнут невинные люди, многие выходцы из Украины, артисты и певцы молчат.

Такой стала и Тодоренко, что отсиживается в России, живет там с Владом Топаловым и отказывается говорить о том, что именно РФ напала на Украину. Более того, Тодоренко спокойно разбирает гардероб, пока жители ее страны умирают.

«Как так можно, родиться в Одессе, рассказывать, как ты любишь Украину, но при этом делать разбор гардероба, когда убивают людей и просто стирают города» - высказалась Наташа Горовая.

Ранее популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская вышла на связь с поклонниками и поделилась в Instagram трепетным видео, на котором показала свою жизнь до и после начала войны.

На кадрах сначала на кадрах можно увидеть счастливую Олю, которая играет с сыном, выступает на концертах, отдыхает, общается с родными и поклонниками.

Напомним, Осадчая рассказала, почему украинцами уже можно гордиться: "Мы обещаем, что будем стоять!".

Как сообщала Politeka, Сумская напомнила украинцам о важной дате, видео: "Годовщина...".

Также Politeka писала, что Судья "Танців з зірками" Влад Яма вспомнил прошлую жизнь: "Становится грустно...".