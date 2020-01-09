Специалисты наконец-то определились с продуктом, который можно есть и при этом он снижает риск набрать большое количество лишних килограммов

Японским ученым пришлось проанализировать рацион питания жителей 136 стран.

Изучалось не только, что едят люди. Но и какой образ жизни они ведут. Оказалось, что самыми стройными были те, кто ежедневно употреблял в пищу по 150 граммов риса. Клетчатка, которая содержится в рисе, а также питательные вещества дают длительное чувство сытости и не дают переедать, считают ученые.

Однако они же и предупреждают, что сильно увлекаться рисом все же не стоит.

Большое количество этого продукта может привести к развитию метаболического синдрома и диабета.

Как сообщалось ранее, диетологи нашли виновника ожирения. Всего 7 калорий этого соуса может привести к ожирению.

Ведущий врач и генетик из Кембриджского университета Джайлс Йео (Giles Yeo) предупреждает, что одна порция кетчуп содержит около 7 лишних калорий, которые могут существенно отразиться на вашей талии. В своей новой книге «Gene Eating» он подробно описал, каким образом мы набираем 15 кг в промежуток между 20 и 50 годами.

«15 кг веса, накопленного за 30 лет, составляет около 75 тысяч калорий — или 2500 дополнительных калорий в год для мужчины. Если вы проведете простейшие математические вычисления, то увидите, что дополнительные семь калорий ежедневно на протяжении 30 лет — достаточно, чтоб набрать лишние 50 килограмм», — заявляет профессор Йео.

И даже небольшая порция кетчупа и других соусов приводит к медленному и незаметно ожирению в комплексе с другой вредной пищей, к которой традиционно предлагаются томатные сладкие соусы.

Дело в том, объясняет врач, что когда мы становимся старше, метаболизм замедляется, и скорость, с которой организм сжигает полученную из пищи энергию, замедляется, приводя к накоплению лишних калорий. По словам эксперта, наша склонность к полноте обусловлена ​​эволюционной потребностью хранить жир для выживания в нелегкие времена. Помимо этого, некоторые из нас генетически склонны к ожирению.

Напомним, что ученые предсказали ожирение целому поколению молодежи: названа причина.

Как сообщала Politeka, недостаток витамина D приводит к ожирению.

Также Politeka писала, что существует шесть безумных лайфхаков для тех, кто хочет похудеть: синий цвет и яблоки.