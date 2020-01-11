Эти лайфхак для похудения могут показаться безумными, но они работают, потому что доказаны учеными

Эксперты назвали 6 лайфхаков, которые действительно работают в деле борьбы с лишним весом.

Дышите яблоками. Если верить исследованию, проведенному учеными из Чикаго, вдыхание аромата яблок помогает в деле борьбы с лишним весом, поскольку этот процесс подавляет голодные спазмы. Временно сигналы голода из мозга приостанавливаются.

Сытый завтрак. В целом, для того, чтобы похудеть, мы должны есть меньше. Однако, если на завтрак мы съедаем максимум калорий в течение дня, то ощущение приятной сытости помогают нам в течение оставшегося довольствоваться малым. А это сокращает общую калорийность и делает эффективной борьбу с лишним весом.

Чистое рабочее пространство. Этот лайфхак часто дают психологи тем, кто хотел бы снизить уровень стресса. Но он помогает и желающим похудеть. Чем чище будет ваш дом или рабочее пространство в офисе, тем меньше вы будете думать о разного рода закусках, не видя обертки от шоколадок и банановую кожуру.

Носите тесную одежду. Подобного рода гардероб с некоторых пор стал очень модным, но он может быть еще и полезным в деле борьбы с лишним весом. Если вы носите тесную одежду, то после переедания он будет неприятно давить на кожу. В результате, со временем вы научитесь есть меньше. Именно так поступают во Франции.

Зеркало перед обеденным столом. Установите зеркало в том же месте, где вы сможете видеть в отражении себя за обеденным столом. Эта техника позволяет не есть слишком много и сосредоточиться на том, чем именно вы питаетесь.

Побольше синего цвета. И еще один сумасшедший лайфхак, научная эффективность которого доказана. Ученые из Университета Вашингтона выяснили, что синий цвет предотвращает голодным спазмам и способствует потере лишнего веса. Поэтому используйте синие занавески на кухне, скатерти или просто покрасьте стены в синий цвет.

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