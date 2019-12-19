Эксперты назвали самое эффективное упражнение для сжигания жира накануне летнего сезона

Как сообщает Clutch, на вопрос «какой вид нагрузки больше всего способствует сжиганию жира?» фитнес-тренер Юлия Богдан ответила следующим образом:

«Раньше всегда считалось, что это кардио, поскольку это аэробный вид нагрузки, то есть, когда мы бежим или выполняем какую-либо длительную работу, организм сжигает не углеводы, а жиры. Сейчас очень много методик и высокоинтенсивных тренингов, где 20-30 минут мы активно работаем, выполняем силовые нагрузки. И организм максимально отрабатывает, сжигая не жиры, а углеводы. Но когда мы восстанавливаемся — а восстанавливаемся мы 12-24 часов после такой интенсивной тренировки, то организм продолжает сжигать калории. Поэтому для эффективного похудения рекомендуется сочетать и силовые тренировки, и кардионагрузки», — заключила тренер.

Ранее сообщалось, что быть привлекательной и здоровой можно в любом возрасте. Главное при этом — мотивация и огромное желание. Первый шаг на пути избавления от лишних сантиметров — сбалансировать свое питание и отказаться от вредных продуктов.

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