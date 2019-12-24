Кофе, несмотря на свои полезные качества, может вызывать патологию

Натуральный кофе полезен только в меру. При заварке молотых зерен, в напитке «раскрываются» два алкалоида. Один — теобромин — располагается во внутренней части, а второй — кофеин — в наружной оболочке.

Кофеин сужает сосуды, повышая артериальное давление. Такой напиток является спасением для гипотоников (люди с пониженным давлением).

Однако специалисты утверждают, что кофе несет и негативные последствия для здоровья. Психиатры и наркологи уверены — напиток вызывает зависимость, похожую на никотиновую.

Так, 50% «кофеманов» после отказа от привычки становятся раздражительными и агрессивными. Более того, падает их внутренний тонус и может разболеться голова.

Также специалисты утверждают — организм истощается от кофе за счет стимуляции выработки гормона счастья. Это связано с тем, что кофе, также как алкоголь и никотин, влияет на эндорфинную систему, отвечающую за наше состояние. Конечно, благодаря кофе мы чувствуем себя бодрее, но подобная стимуляция ни к чему хорошему не приведет.

Инсульт также может быть опасным последствием употребления ароматного напитка. За счет того, что в натуральном кофе больше кофеина, чем в растворимом, напиток оказывает влияние на давление.

Также медики предупреждают — есть вероятность, что у чувствительных к кофеину людей появится сосудистая патология (например, инфаркт).

Напомним, ученые рассказали о привычках, ведущих к раку. Среди них — употребление горячих блюд и напитков по утрам. Как отмечают специалисты, у таких людей может появиться опухоль в пищеводе или болезнь поразит полость рта.

Отдельно выделили любителей выпить много кофе. Медики рассказали, что во время прожарки зерен в них образуются канцерогены, накапливающиеся в организме. Особенно рискуют люди, выпивающие две и более чашек кофе в день. Возможность получить онкозаболевание повышается на 4%.

Также людей просят отказаться от красного мяса, особенно переработанного, и выпечки. Такие продукты увеличивают риск умереть преждевременно на 43%.

Бодрствующие по ночам тоже рискуют получить рак. У «сов» нарушается выработка мелатонина, а данный сбой связывают с появлением опухолей.

Напомним, врачи сделали неожиданное открытие о кофе: спасает от неизлечимой болезни.

Как сообщала Politeka, названы пищевые привычки, способные вызвать головную боль.

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