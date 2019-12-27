Сердечная недостаточность очень опасный синдром, который связан с дефицитом кровоснабжения

Американские ученые провели томографическое сканирование, благодаря которому оценили кровеносные сосуды 2449 добровольцев молодого и среднего возрастов.

Во время исследования специалисты изучили накопления в коронарных артериях кальцифицированных бляшек. В последних содержится не только кальций, но и жир с холестерином. Содержание в крови вредных веществ способствует уменьшению кровотока в результате сужения сосудов.

Ранее ученые исследовали показатель накопления бляшек (САС) на 15 и 25 году исследования, когда средний возраст участников достигал 50 лет. За десятилетие доля добровольцев с нулевым САС сократилась на 5%.

Выяснилось, что бляшки появляются в связи с возрастом, сахарным диабетом, повышением артериального давления и курением.

При высоком САС утолщается и увеличивается размер левого желудочка независимо от других факторов. Данные изменения в организме сказываются на интенсивности работы сердца. Последний орган начинает сильнее качать кровь, увеличивая риск появления сердечной недостаточности.

Напомним, приобрести слабоумие, заболеть инфарктами и инсультами становится вероятнее всего в результате утолщения кровеносных сосудов. К такому выводу пришли британские ученые.

По словам экспертов, в сосудах происходит соединение поли (АДФ-рибозой) или PAR. Последнее вырабатывается, если повредились клетки или их ДНК. Соединение связывается с кальцием, образуя отложения на стенках сосудов и снижая их эластичность. Такие процессы лежат в основе большого количества сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Лучше всего PAR образуется у людей, не следящих за своим образом жизни. В частности, соединение появляется у курящих. Также PAR наблюдается у людей с высоким кровяным давлением.

Во время опытов на крысах удалось установить, что выделение PAR подавляет антибиотик миноциклин. В следующие 18 месяцев пройдут исследования на людях.

Остановить процесс выделения PAR полностью невозможно, но именно здоровый образ жизни поможет снизить влияние со стороны факторов риска.

Отметим, исследования американских ученых показали, что инсульт провоцируется недостатком сна. Это стало известно благодаря образцам крови 24 людей возрастом от 44 до 62 лет.

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