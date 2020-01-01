Смартфоны могут провоцировать рост отростков на затылке

Австралийские специалисты установили, что в результате использования смартфонов происходит костная аномалия. Ученые провели исследования и детально изучили более тысячи рентгеновских снимков.

В итоге эксперты установили, что 41% добровольцев возрастом от 18 до 30 лет имеют отростки в основании черепа, напоминающие рога. Их длина — от десяти миллиметров до трех сантиметров.

Специалисты отмечают, что отросток является энтезофитом, вырастающим на наружном затылочном бугре. Причиной его возникновения служит постоянное мышечное напряжение, вызванное использованием смартфона.

Осанка человека портится, когда он наклоняет и вытягивает голову вперед, в это время и возникает костная аномалия. Длина «рога» зависит от разных факторов. Прежде всего на его развитие могут повлиять генетическая предрасположенность или воспалительные процессы.

К счастью, энтезофиты не несут в себе угрозы. Однако при этом отростки говорят о нарушении в организме работы костно-мышечной системы. Если вы заметили эти «рога», то нужно обратиться к врачу, который укажет на факторы их появления.

Напомним, у 60-летней жительницы Индии на пальце вырос отросток, похожий на рог. К тому времени, когда женщина решилась обратиться к врачу, «рог» достиг больших размеров и он доставлял ей дискомфорт.

По словам пациентки, 5 лет назад она впервые заметила необычный отросток на пальце, с годами он рос. Женщина удаляла «рог», но тот появлялся снова и уже больших размеров, чем был до этого.

Медики заметили, на большом пальце руки кожный рог, длина которого достигла 6 сантиметров. В практике врачей не встречались отростки, выраставшие на больших пальцах. Хирурги выяснили — это доброкачественное образование.

Больной успешно провели операцию и удалили «рог». Теперь индианка хорошо себя чувствует. Ей прописали самостоятельное лечение от себорейного кератоза.

К слову, такое заболевание чаще всего возникает у пожилых людей. По структуре отросток напоминает рог, но при этом у него нет кости внутри.

Причиной заболевания, вероятней всего, является нарушение клеточной кинетики. Спровоцировать его появление могут травмы участка кожи, вирусные инфекции или эндокринные нарушения.

Напомним, названы функции, которые нужно отключать сразу после покупки смартфона.

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