Рак легких — страшное заболевание, которое можно определить по внешнему признаку

Британские врачи пришли к выводу, что рак легких можно определить по пальцам и ногтям. Медики установили — существует несколько признаков этого заболевания.

Когда у человека злокачественная опухоль, то появляются гормоноподобные химические вещества. В результате возникает реакция, проявляющаяся на ногтях. По словам врачей, роговые пластинки становятся блестящими и гибкими.

Такой симптом имеет название — гипертрофическая легочная остеоартропатия. При ней характерны деформация костей и суставов.

Кроме определения легочной опухоли по ногтям и пальцам существуют и другие признаки. Так, при онкологии у человека появляется постоянна одышка, кашель и воспаления во рту. Плюс у больного иногда меняется голос, который становится низким и хриплым.

Напомним, внутренние проблемы с организмом можно определить по внешним сигналам. Так, если человек забывает, что говорил минуту назад, сообщает о нарушении кровоснабжения сосудов мозга или микро-инсульте.

Проблемы с органами зрения — почесывать глаза, смотреть сквозь «пелену» — говорят о проблемах с глазным яблоком, катаракте и слепоте.

Изжога предупреждает о разрушении слизистой желудка, ведущему к эрозиям и опухолям.

Человек, который храпит, а потом его постоянно клонит в сон — симптом нарушения дыхания и апноэ, что опасно для мозга.

Онемение частей тела говорит о повреждении нервов и развитии разных заболеваний таких, как инсульт. Если ранки и повреждения на коже долго заживают, это указывает на воспаления в организме.

Кроме рака, постоянный кашель сообщает об астме и заболевании сердца. А неутолимая жажда – о заболевании диабетом.

Отметим, иногда привычная головная боль служит сигналом для чего-то большего, чем обычная мигрень. Такой симптом, как сильная головная боль говорит об аневризме. Причиной развития заболевания считаются врожденные дефекты строения сосудистой стенки артерий головного мозга, болезни наследственного характера, травмы полученные при операциях или огнестрельных ранениях, инфекционные болезни головного мозга.

Факторы, которые провоцируют развитие болезни: повышенное артериальное давление, курение и высокий уровень холестерина в крови.

Напомним, признак десятков болезней: когда при кашле нужен доктор.

Как сообщала Politeka, можно проверить свое здоровье за 5 минут, не выходя из офиса.

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