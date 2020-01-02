У некоторых больных во время эпилепсии происходит остановка дыхания, что ранее было загадкой

Американские ученые Коннектикутского университета выяснили, почему пациенты, страдающие эпилепсией, внезапно умирают. Вопрос поднимался неоднократно, а интересовало — в результате чего эпилептики перестают дышать без причины.

Ранее считалось, что во время особо сильных приступов случается избыточное нейронное возбуждение, переходящее на ствол мозга. В этом случае якобы и происходило нарушение сердцебиения и дыхания.

Однако новое исследование установило — во всем виновата генетическая мутация. Ученые экспериментировали на мышах с мутацией, свойственной при тяжелой форме эпилепсии (синдром Драве). При такой болезни припадки могут происходить во время жары и плохо поддаются контролю с помощью препаратов.

В ходе исследований выяснилось, что изменения происходят в гене Scn1a. Последний занимается кодировкой белков в составе натриевых каналов в нейронах.

Из-за каналов, которые неправильно функционируют, клетки становятся перевозбужденными. Вследствие они передают свое состояние другим клеткам.

Во время мутации Scn1a клетки, которые должны тормозить действие на мозг, становятся менее активными, и облегчается его перевозбуждение. Однако при этом нейроны в стволе мозга, отвечающие за дыхание, начинают работать быстрее. Описанное приводит к смерти.

Ученые пока не знают, почему данный процесс оканчивается летальным исходом, но причиной внезапной смерти являются именно дыхательные нейроны.

Сейчас планируется далее изучать эпилепсию у мышей, у которых есть мутация Scn1a только в нейронах ствола мозга или в коре головного мозга. Если в последнем случае смертельные исходы наблюдаться не будут, то теория будет опровержима.

Напомним, на днях стало известно об американке, которая провела 27 минут в клинической смерти. В прошлом году у девушки случился сердечный приступ. Супруг обратился к медикам. Прибывшие врачи установили, что сердце пациентки не бьется. В больнице девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и сделали много процедур. В результате пациентка очнулась. Пришедшая в себя рассказала, что видела Иисуса Христа.

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