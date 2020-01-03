Рак яичников может проявляется симптомами, которые свойственны всем

Симптомы рака яичников очень расплывчатые, в результате не всегда удается определить заболевание на начальной стадии. В последнем случае онкология излечима в 90% случаев.

Американский исследователь в Калифорнийском университете Бет Карлан, специализирующаяся по генетике рака, рассказала причины, почему женщины не замечают симптомы рака яичников.

Обнаружить рак на первом этапе развития сложно. Это происходит из-за того, что заболевание проявляется «расплывчато». К симптомам относят: боли в спине, запоры, вздутие живота, избыточное чувство сытости после обычной порции пищи.

Многие пациентки не подозревали о том, что у них развивается онкологическое заболевание. Женщины живут так по шесть-девять месяцев. Позже они идут в больницу и им ставят неутешительный диагноз.

По словам Карлан, важную роль в обнаружении болезни играет генетическая предрасположенность. Женщины, у которых в роду есть случаи рака яичников, обязаны проходить регулярные обследования. Они должны обращаться к врачам при появлении признаков указанных выше.

Сейчас природа такого страшного заболевания стала более понятной для медицины. Карлан сообщила, что в большинстве случаев рак яичников даже не начинается в этом органе.

«Известна масса случаев, когда рак яичника обнаруживается случайно — например, после компьютерной томографии брюшной полости у женщины после автомобильной аварии», — рассказала специалист.

Напомним, недавно американские исследователи из Университета штата Орегон создали новый метод уничтожения раковых клеток. Способ заключается в том, чтобы ввести магнитные наночастицы в опухоль, далее элементы нагревают, воздействуя переменным магнитным полем. Когда температура частиц увеличивается до 38°C, раковые клетки уничтожаются.

Однако данный метод невозможно использовать при опухоли в простате или яичниках. Это связано с тем, что нельзя сделать прямую инъекцию. Поэтому исследователи вводили частицы в брюшную полость или вену.

Наночастицы при системном введении и нужных дозах хорошо накапливаются в опухоли. Эксперименты проводили на мышиных яичниках, позже планируется проверить способ на человеке.

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