Мужчинам, которые хотят стать отцами, стоит задуматься о своем сне

Ученые из датского Aarhus University пришли к выводу, что привычка смотреть телевизор или сидеть у компьютера допоздна влияет на количество сперматозоидов.

По словам специалистов, представитель сильного пола, желающий завести детей, должен ложиться спать рано. Это удалось доказать во время наблюдения за 300 мужчинами в возрасте от 20 до 35-ти лет. Респонденты сообщали о своих привычках. Далее участники исследования сдавали сперму на анализ, позволяющий определить ее качество.

Таким образом, специалисты выяснили, что те, кто ложился спать до 22:30 вечера — примерно в 4 раза чаще обладали нормальными сперматозоидами, по сравнению с теми, кто «укладывался» после 23:30.

По итогу ученые выяснили, что мужчинам полезен режим жаворонка, особенно для тех, кто хочет завести семью. Также сна должно быть достаточно.

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Итак, для начала стоит проверять состояние здоровья и проходить комплексное обследование у специалистов. Медик советует делать УЗИ внутренних органов и кардиограмму, а также проверять щитовидную железу.

«Необходимо сделать липидограмму, исследование крови на ПСА (простатоспецифический антиген), периодически контролировать давление. Подчеркну, это важно делать, даже если кажется, что вы абсолютно здоровы», — рассказал врач.

Когда нет явных противопоказаний, то стоит заняться спортом, или хотя бы гулять пешком. Для хорошей работы сердца нужно делать не меньше 10 тысяч шагов в день (примерно семь километров). Для того, чтобы проследить за процессом, стоит установить на свой гаджет шагомер или купить смарт-часы с такой функцией.

Также специалисты рекомендуют пить достаточное количество воды. Рассчитать свою норму можно, отталкиваясь от веса. Так, мужчине весом 90 – 100 кг нужно пить около 3 литров воды в сутки. Питье сокращает риски заболеть сердечно-сосудистыми недугами. В понятие «вода» входит обычная или минеральная, компоты, соки и травяные чаи.

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